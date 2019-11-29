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30 листопада • оновлено в 11:09
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Хочеш одружуйся, хочеш розлучайся: українцям приготували "сімейний" сюрприз

12.9т
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В Україні мають намір надати нотаріусам право реєструвати шлюби й розлучення.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає пресслужба міністерства.

За словами чиновника, також передбачені впровадження сучасних технологій в сфері нотаріату: Е-нотаріат, електронний документообіг та завірення web-сторінок.

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"Наступним напрямком роботи – виконання судових рішень. Сьогодні одна з проблем цієї сфери – наявність великої кількості мораторіїв. Зараз існує приблизно дев'ять мораторіїв, де виконавцю заборонено здійснювати будь-які дії, пов'язані з поверненням боргу", – додав Малюська.

Міністр підкреслив, що мораторії несуть величезні корумповані ризики, їхнє зменшення є ключовим завданням наступного року.

Одруження

Одруження

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мають намір дозволити приватні слідчі ізолятори для поліпшення ситуації в пенітенціарній сфері.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Теги
нотаріус Міністерство юстиції України весілля Шлюбна угода
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Министр подчеркнул, что моратории несут огромные коррумпированные риски, их уменьшение является ключевой задачей на следующий год...." // Возрадуется братья и сестры. Наверняка отменят мораторий на изъём жилья коллекторами за коммунальные долги. Готовьтесь к выселению на улицу. Слава Майдану и героям.
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