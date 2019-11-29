Хочеш одружуйся, хочеш розлучайся: українцям приготували "сімейний" сюрприз

В Україні мають намір надати нотаріусам право реєструвати шлюби й розлучення.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає пресслужба міністерства.

За словами чиновника, також передбачені впровадження сучасних технологій в сфері нотаріату: Е-нотаріат, електронний документообіг та завірення web-сторінок.

"Наступним напрямком роботи – виконання судових рішень. Сьогодні одна з проблем цієї сфери – наявність великої кількості мораторіїв. Зараз існує приблизно дев'ять мораторіїв, де виконавцю заборонено здійснювати будь-які дії, пов'язані з поверненням боргу", – додав Малюська.

Міністр підкреслив, що мораторії несуть величезні корумповані ризики, їхнє зменшення є ключовим завданням наступного року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мають намір дозволити приватні слідчі ізолятори для поліпшення ситуації в пенітенціарній сфері.

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