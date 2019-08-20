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"Хочеш бути русос?" Інцидент з українцями в Іспанії підірвав мережу

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В Іспанії під час туристичної екскурсії українських громадян назвали росіянами. Інцидент викликав бурхливий відгук в мережі.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла професор кафедри політології, соціології та культурології в харківському педагогічному університеті Галина Куц.

"Їдемо на одноденну екскурсію з Іспанії до Франції. Екскурсія російськомовна. В автобусі є українці але більшість - росіяни. Кордони в Європі умовні. Але на виїзді з Іспанії в автобус заглянув іспанський митник і, глянувши на пасажирів, запитав гіда:"Італьянос?" Гід відповіла: "Русос", - написала вона.

Кордон Іспанії з Францією

Кордон Іспанії з Францією

Facebook Галини Куц

"Мене ніби струмом ударило! Яке русос? У мене тризуб на паспорті! Виявилося, що не мене одну напружила ця фраза. Дівчина з першого сидіння повернулася до подруги і голосно говорить: "Ти хочеш бути русос?" "Ні!"- відповіла подруга . "І я не хочу", - сказала дівчина. Гід моментально зреагувала і швидко сказала іспанському митнику: "Украінос е Русос", - додала Куц.

Після цього дівчина спокійно і ввічливо звернулася до гіда: "Скажіть, будь ласка, ви португальців також називаєте іспанцями? Ви їх також плутаєте?"

На що гід роздратовано відповіла: "Ні! З чого ви взяли?"

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"Чому ж ви тоді плутаєте українців і росіян? Чому називаєте нас росіянами?" - задалася питанням туристка.

"Тільки будь ласка, давайте без всього ось цього!" - відрізала гід.

Користувачі мережі підтримали пост Куц численними лайками і перепостами. "Молодці, не кожен так зробить!", "Просто супер, де ті дівчата, хочеться їм руки потиснути", - прокоментували вони.

"Хочеш бути русос?" Інцидент з українцями в Іспанії підірвав мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному курорті Туреччини відбулося масова НП з туристами, їх госпіталізували в лікарню.

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Іспанія
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пуканос Бамбардос!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Это наверное та же униженная флагом на дне русской кухни )))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Счастье не быть украинцем.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Mihailova Kristina, Слава тебе Господи, что я не москаль.
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