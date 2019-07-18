"Хочемо жити, як раніше!" Жителі окупованого Донбасу оцінили жест України: відео

Жителі Станиці Луганської, де в кінці червня відбулося розведення сил, сподіваються на відновлення миру і висловили подяку українській стороні.

Як передають "Новини Донбасу", для людей, які перетинають лінію розмежування, недавно запустили безкоштовний автобус, який курсує від зруйнованого мосту до КПВВ і назад.

Охочих поїхати настільки багато, що люди шикуються в чергу. Вони їздять на підконтрольну Україні територію для того, щоб закупитися їжею, ліками та одягом, оскільки ціни на окупованих територіях значно вищі.

"Я дуже рада! Спасибі вашому керівництву. Хочемо, щоб це все припинилося. Щоб мир відновили. Щоб ми жили, як раніше, спокійно", – заявила жителька Луганська Марина.

"Сподіваюся, жест доброї волі з української сторони наблизить настання миру і якісь кроки у відповідь з боку окупантів. Всі люди чекають миру", – додав глава Станично-Луганської РДА Юрій Золкін.

До Станиці Луганської запустили автобус скріншот

До Станиці Луганської запустили автобус скріншот

До Станиці Луганської запустили автобус скріншот

Зруйнований міст у Станиці Луганській скріншот

Зруйнований міст у Станиці Луганській скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський після відводу сил пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській.

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