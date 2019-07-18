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"Хочемо жити, як раніше!" Жителі окупованого Донбасу оцінили жест України: відео

16.7т Читати матеріал російською

Жителі Станиці Луганської, де в кінці червня відбулося розведення сил, сподіваються на відновлення миру і висловили подяку українській стороні.

Як передають "Новини Донбасу", для людей, які перетинають лінію розмежування, недавно запустили безкоштовний автобус, який курсує від зруйнованого мосту до КПВВ і назад.

Охочих поїхати настільки багато, що люди шикуються в чергу. Вони їздять на підконтрольну Україні територію для того, щоб закупитися їжею, ліками та одягом, оскільки ціни на окупованих територіях значно вищі.

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"Я дуже рада! Спасибі вашому керівництву. Хочемо, щоб це все припинилося. Щоб мир відновили. Щоб ми жили, як раніше, спокійно", – заявила жителька Луганська Марина.

"Сподіваюся, жест доброї волі з української сторони наблизить настання миру і якісь кроки у відповідь з боку окупантів. Всі люди чекають миру", – додав глава Станично-Луганської РДА Юрій Золкін.

До Станиці Луганської запустили автобус

До Станиці Луганської запустили автобус

скріншот

До Станиці Луганської запустили автобус

До Станиці Луганської запустили автобус

скріншот

До Станиці Луганської запустили автобус

До Станиці Луганської запустили автобус

скріншот

Зруйнований міст у Станиці Луганській

Зруйнований міст у Станиці Луганській

скріншот

Зруйнований міст у Станиці Луганській

Зруйнований міст у Станиці Луганській

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський після відводу сил пообіцяв побудувати міст у Станиці Луганській.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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CARGO 100
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Рагули, как всегда о себе - "красавцы" ...
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Пусть люди ездят. Итак лиха хлебнули. А то что у некоторых в голове российская пропаганда, так её им туда ещё с 2004 года стали вталкивать. А может и раньше. Я ездил в те годы в командировки на Донбасс - всё удивлялся, откуда у них вся эта хрень про язык. В 70% украинских городов подавляющее большинство тогда говорили на русском. А донбасцам кто-то мешал))) Я всё думал - откуда у них эта тема?? А им видать ещё тогда из-под тишка её втюхивали.))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
В смысле цены выше, разве республика не процвитает ? За что вы тогда сражались ? Чтобы у фашистов еду и лекарства закупать ?
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