Хочемо зберегти професійну поліцію? Доведеться підвищити зарплати

Антон Геращенко Суспільство 12:52, 12.12.2020

У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тисяч гривень і повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, які заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож є певна ситуація, що потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським.

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