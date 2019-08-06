"Хоче взяти Кремль!" Скабєєва влаштувала скандал через нового командувача ООС

Новина про те, що новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі став генерал-лейтенант Володимир Кравченко, викликала бурхливу реакцію серед російських пропагандистів.

Так, скандальна ведуча програми "60 хвилин" на "Росія 1" Ольга Скабєєва влаштувала в прямому ефірі скандал з цього приводу і перейшла на образи на адресу вищого політичного і військового керівництва України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Виникає повне відчуття, що Зеленський знущається або його взяли в полон "бандерівці", може, сам Порошенко – не знаю. Справа в тому, що новий український президент, щоб завершити війну на Донбасі, поміняв командувача ЗСУ на Донбасі. І тепер цю посаду обіймає людина, яка метою всього свого життя назвала боротьбу з Московією! Мовляв, не помру і навіть на пенсію не піду, поки не візьму Кремль", – скипіла топ-пропагандистка, не спромігшись навіть правильно назвати посаду командувача ООС.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Знайомтеся, офіційний русофоб, так сам себе називає Володимир Кравченко. Каже, що у нього з Путіним особисті рахунки. Відомо, що генеральські погони він отримав при Порошенку. Його кращий друг, і це теж не жарт, хоча взагалі, звичайно, ідіотизм, – головний декомунізатор України В'ятрович. Ми його теж прекрасно знаємо. З В'ятровичем генерал регулярно влаштовує всілякі реконструкції й щоразу дуже драматично захоплює Москву. В тому числі Кремль, звісно", – уїдливо додала Скабєєва.

Після цього в студії пропагандистської передачі увімкнули досьє на Кравченка, підготовлене українськими журналістами, а також зробили огляд блогосфери, в якому відомі українці розповіли про глибокий патріотизм і професіоналізм нового командувача ООС. Це ще більше розлютило Скабєєву і вона, не добираючи слів, перейшла на лайку.

"Я б, звичайно, сказала, що як можна бути таким ідіотом, якби не були зараз на російському центральному телебаченні. Напевно, по телевізору так непристойно висловлюватися, а також "братній" народ, сусідня держава, Зеленський-миротворець. І тим не менше, як можна бути таким ідіотом?! Ось як він збирається завершувати війну?! Особисті рахунки з Путіним і захоплення Кремля!" – викрикнула одіозна ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирсткого з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Кравченко з 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗС України. У серпні 2018 року отримав звання генерал-лейтенанта.

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