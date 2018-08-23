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"Хоч не пишно, та затишно": окупантів висміяли за брехню про Кримський міст

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У мережі з'явилися нові фотографії "переповненого туристами" Кримського мосту, побудованого окупантами. Так, на знімку одного з нечисленних приїжджих на анексовану територію видно, що на шляхопроводі зовсім немає машин.

Фото опублікували у Twitter "Roksolana Today. Крим". За словами блогера, воно було зроблене посеред серпня, тобто в розпал туристичного сезону.

"Хоч не пишно, та затишно": окупантів висміяли за брехню про Кримський міст

Twitter "Roksolana Today. Крим"

"Хоч не пишно, та затишно - російські народні приказки про сакральний міст наприкінці серпня", - іронічно написав автор посту.

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Також блогер опублікував скріншот коментаря Юлії Вилкової, яка нещодавно відвідала Крим. Дівчина у відповідь на заяви про "затори" на мосту заявила, що їхнє авто там було єдиним.

"Ми коли по мосту їхали, то жодної машини не було. Хоч стій, хоч лежи. Це було в кінці червня, годині о 5-6 ранку, він реально був порожній", - написала вона у коментарях.

Як писав OBOZREVATEL, жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що означає гасло "Крим наш".

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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