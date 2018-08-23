"Хоч не пишно, та затишно": окупантів висміяли за брехню про Кримський міст

У мережі з'явилися нові фотографії "переповненого туристами" Кримського мосту, побудованого окупантами. Так, на знімку одного з нечисленних приїжджих на анексовану територію видно, що на шляхопроводі зовсім немає машин.
Фото опублікували у Twitter "Roksolana Today. Крим". За словами блогера, воно було зроблене посеред серпня, тобто в розпал туристичного сезону.
Twitter "Roksolana Today. Крим"
"Хоч не пишно, та затишно - російські народні приказки про сакральний міст наприкінці серпня", - іронічно написав автор посту.
Також блогер опублікував скріншот коментаря Юлії Вилкової, яка нещодавно відвідала Крим. Дівчина у відповідь на заяви про "затори" на мосту заявила, що їхнє авто там було єдиним.
"Ми коли по мосту їхали, то жодної машини не було. Хоч стій, хоч лежи. Це було в кінці червня, годині о 5-6 ранку, він реально був порожній", - написала вона у коментарях.
Чувство локтя- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.
В тесноте,да не в обиде...
русские народные поговорки про сакральный мост конца августа pic.twitter.com/OM9FQgA9Af
Лапти и мост- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.
Юлия,пробки от бутылок... pic.twitter.com/tDpePOgqlV
Як писав OBOZREVATEL, жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що означає гасло "Крим наш".
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