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14 березня • оновлено в 06:11
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Лікарка пояснила, чому хлоргексидин не врятує від коронавірусу

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Сімейна лікарка Рита Гофман заявила, що хлоргексидин є "хорошим знезаражувальним засобом", але його не можна назвати альтернативою медичній масці, що застосовується для захисту від інфекції коронавірусу COVID -19.

"З масками – це окрема розмова. Хлоргексидин не замінить маску. Це різні заходи, у кожного з них своє призначення", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Медик назвала хлоргексидин "хорошим знезаражувальним засобом", який можна застосовувати "за фактом контакту". Як пояснила лікарка, цей препарат слід застосовувати після тривалого перебування в багатолюдному місці, в громадському транспорті або в трудовому колективі.

Медична маска, вірус, колаж

Медична маска, вірус, колаж

"Коли людина буває в колективі і часто буває на людях протягом дня, в носоглотку потрапляє величезна кількість усіляких збудників, і вірусних, і бактеріальних. Якщо ми приходимо додому і промиваємо носоглотку в кінці тривалого робочого дня, то це спричиняє свою дію. Знижується концентрація збудників", – пояснила лікарка.

За її словами, "хлоргексидин можна використовувати для обробки рук. У розчинах малої концентрації ним можна полоскати горло і рот, обробляти передодня носа".

В контексті коронавірусної інфекції лікарка підкреслила, що вона є респіраторною. "Якщо ви захищаєте верхні повітроносні шляхи, то концентрація збудника падає. Хлоргексидин – це не панацея, але це важливий елемент культури профілактики не лише коронавируса, а й будь-якої вірусної респіраторної інфекції", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, в київських аптеках спостерігається дефіцит медичних масок. В якості альтернативи фармацевти пропонують купувати хлоргексидин.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Особа
Рита Гофман
Місце
Україна
Тег
вірус
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