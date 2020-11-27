"Хлопці з Ростова" отримали контроль над Донбасом ще за Януковича, – Данілов

Фактичне управління Донецькою та Луганською областями росіяни отримали задовго до відкритої окупації Донбасу у 2014 році, ще за часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Зокрема, "хлопці з Ростова" керували Донецьким обласним управлінням Служби безпеки України.

"Якщо проаналізувати систему координат, яка була у Януковича, то помітите, що ще за нього хлопці з Ростова повернулися в Донецьк і стали керувати, зокрема, обласним управлінням СБУ. Це була повзуча окупація – вбивали все українське", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL з посиланням на інформацію Данілова повідомив про те, що РНБО України готує нове рішення по ситуації в зоні ООС і на окупованій частині Донбасу.

За словами глави РНБО, 9 грудня закінчується термін дії "плану А" по вирішенню конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом. Тому готується рішення по ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Розкрити подробиці Данілов відмовився, оскільки ще не знає, яким буде рішення – відкритим чи закритим.