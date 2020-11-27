"Хлопці з Ростова" отримали контроль над Донбасом ще за Януковича, – Данілов

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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  • Окупація Донбасу почалася задовго до російсько-української війни, сказав секретар РНБО

  • Росіяни контролювали силові відомства на місцях, зокрема, Донецьке облуправління СБУ

Данілов заявив, що росіяни отримали контроль на Донбасом за Януковича

Фактичне управління Донецькою та Луганською областями росіяни отримали задовго до відкритої окупації Донбасу у 2014 році, ще за часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Зокрема, "хлопці з Ростова" керували Донецьким обласним управлінням Служби безпеки України.

"Якщо проаналізувати систему координат, яка була у Януковича, то помітите, що ще за нього хлопці з Ростова повернулися в Донецьк і стали керувати, зокрема, обласним управлінням СБУ. Це була повзуча окупація – вбивали все українське", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL з посиланням на інформацію Данілова повідомив про те, що РНБО України готує нове рішення по ситуації в зоні ООС і на окупованій частині Донбасу.

За словами глави РНБО, 9 грудня закінчується термін дії "плану А" по вирішенню конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом. Тому готується рішення по ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Розкрити подробиці Данілов відмовився, оскільки ще не знає, яким буде рішення – відкритим чи закритим.

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