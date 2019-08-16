"Хлопці полягли від "Глоду": Соколова в образі козака висміяла скріпи "ЛНР"

Українська журналістка Яніна Соколова гостро висміяла терористів "ЛНР", записавши яскраву пародію на їх "козацький" підрозділ.

Її вона показала у своєму щотижневому шоу "Вечір з Яніною Соколовою", присвятивши сюжет безглуздій ініціативі бойовиків створити Раду козацьких старійшин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені на очі потрапив рейтинг найстрашніших і водночас найбільш непотрібних речей у світі. На третьому місці – лібідо Медведєва, на другому – Скічко у Верховній Раді, а на першому – козаки "ЛНР". Вони кумекали-кумекали і придумали дві жахливо непотрібні речі – носити на голові кучеряве очко й організувати в "молодій республіці" Раду козацьких старійшин", – сміється Соколова.

Після цього телеведуча постала перед глядачами в образі "отамана" козаків-терористів і спародіювала його промову, в якій рознесла всю аморальну суть псевдореспублік окупантів на сході України.

"Православні, біда на фронті! "Глід" знову не дотримується режиму тиші! Вчора від нього знову за гаражами полягли наші хлопці, точно б'є, с*ка, в саме, ух, "ну, давай ще по 50". А все чому? Тому що ми неорганізовані! Я сам від нього у шпиталі п'ять місяців провалявся. Тому що недосвідчені ми!" – жартує вона.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Пропоную створити Раду старійшин. Навчать нас всьому необхідному: як правильно світити антифриз, щоб не напитися до зелених чортів, скільки бити бабу, щоб вона стала слухняною, але не померла, як гадати на кобилячій д*пі, як правильно рукоблудити на плакат Віки Циганової. І найголовніше – як бути козаком, що перекладається "вільна людина", але весь час лягає то під царя, то під генсека, то, бл*дь, під Путіна. А тепер, браття, йдемо в контратаку на супостата. Помстимося за хлопців і за дідів, за православного Сталіна, МиколуІІ!" – продовжила Соколова висміювати найманців Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла, що її колишній коханий зараз є ідеологом "русского міра" в терористичній "ЛНР". Більше того, сама вона багато років тому також могла виїхати з ним на постійне місце проживання в Москву, але зараз не шкодує, що не зробила цього.

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