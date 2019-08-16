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"Хлопці полягли від "Глоду": Соколова в образі козака висміяла скріпи "ЛНР"

1.3т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова гостро висміяла терористів "ЛНР", записавши яскраву пародію на їх "козацький" підрозділ.

Її вона показала у своєму щотижневому шоу "Вечір з Яніною Соколовою", присвятивши сюжет безглуздій ініціативі бойовиків створити Раду козацьких старійшин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені на очі потрапив рейтинг найстрашніших і водночас найбільш непотрібних речей у світі. На третьому місці – лібідо Медведєва, на другому – Скічко у Верховній Раді, а на першому – козаки "ЛНР". Вони кумекали-кумекали і придумали дві жахливо непотрібні речі – носити на голові кучеряве очко й організувати в "молодій республіці" Раду козацьких старійшин", – сміється Соколова.

Після цього телеведуча постала перед глядачами в образі "отамана" козаків-терористів і спародіювала його промову, в якій рознесла всю аморальну суть псевдореспублік окупантів на сході України.

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"Православні, біда на фронті! "Глід" знову не дотримується режиму тиші! Вчора від нього знову за гаражами полягли наші хлопці, точно б'є, с*ка, в саме, ух, "ну, давай ще по 50". А все чому? Тому що ми неорганізовані! Я сам від нього у шпиталі п'ять місяців провалявся. Тому що недосвідчені ми!" – жартує вона.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Пропоную створити Раду старійшин. Навчать нас всьому необхідному: як правильно світити антифриз, щоб не напитися до зелених чортів, скільки бити бабу, щоб вона стала слухняною, але не померла, як гадати на кобилячій д*пі, як правильно рукоблудити на плакат Віки Циганової. І найголовніше – як бути козаком, що перекладається "вільна людина", але весь час лягає то під царя, то під генсека, то, бл*дь, під Путіна. А тепер, браття, йдемо в контратаку на супостата. Помстимося за хлопців і за дідів, за православного Сталіна, МиколуІІ!" – продовжила Соколова висміювати найманців Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла, що її колишній коханий зараз є ідеологом "русского міра" в терористичній "ЛНР". Більше того, сама вона багато років тому також могла виїхати з ним на постійне місце проживання в Москву, але зараз не шкодує, що не зробила цього.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
П Р О Б Л Я Д Ь КОГДА БУДЕШЬ ДЕЛИТЬСЯ ДЕНЬГАМИ КОТОРЫЕ ВЫКЛЯНЧИЛА ПО БЛАТУ У ГОСУДАРСТВА?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Не, ну просто прелесть. Она бьет рекорды. Соколова не просто дура, а ДУРА. Но в целом молодец. Качественно создает образ украинской женщины - тупой продажной, и страхолюдной на морду. Зато дешевой и на все готовой. Молодец. Она наверное тайный агент Путина.
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