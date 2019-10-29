Хлопець жорстоко провчив дівчину за вейпінг: момент потрапив на відео

У мережу потрапило відео, на якому чоловік випльовує воду прямо в обличчя своїй дівчині за те, що вона видихнула в його сторону дим від вейпа.

Відео з'явилося на сторінці Daily Mail у Facebook. На кадрах видно, як дівчина з хлопцем сидять у закладі і дівчина курить вейп. При цьому вона видихає дим від цигарки прямо в обличчя своєму хлопцеві.

Чоловік у відповідь на це, робить плювок водою також в обличчя своїй дівчині.

Хлопець жорстоко провчив дівчину за вейпінг

Відео викликало ажіотаж у мережі, зібравши більше 5 тисяч лайків і майже дві тисячі коментарів. Користувачі відзначають, що немає нічого гіршого, ніж коли димлять в приміщенні і тим більше видихають дим в обличчя. Також у коментарях пишуть, що обидві людини позбавлені манер.

Як писав OBOZREVATEL, у США щонайменше три людини померли від куріння електронних сигарет (вейпа). Ще одна жертва поки не підтверджена. Крім того, за останніми даними, в 33 штатах виявлено 450 осіб, які захворіли на схожими серйозними захворюваннями, які могли бути викликані курінням е-сигарет.

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