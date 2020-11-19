На Одещині вчителька сказала винести на вулицю школяра зі зламаною ногою: деталі інциденту

У Холодній Балці на Одещині учень 6 класу зламав ногу під час гри в футбол, а вчителька замість того, щоб надати першу допомогу, наказала винести його за територію школи.

Як пише "УСІ", інцидент стався після уроків. У цей час діти чекали на шкільний автобус.

Як повідомили журналісти, хлопчик послизнувся і впав, зверху на нього нібито впав 10-класник. Коли приїхав автобус, усі діти побігли до нього, крім 11-річного Данила, який залишився лежати на землі.

Потерпілий розповів, що в момент падіння почув хрускіт, а потім нога стала сильно боліти.

Відсутність школяра помітили на півдорозі, уточнили журналісти. Автобус повернувся до школи, і вчителька, яка супроводжувала дітей, замість того щоб викликати швидку, нібито наказала старшокласникам винести потерпілого за територію школи. Лікарів до дитини викликали батьки.

Мати постраждалого Вікторія Ящук повідомила, що бачила, як старші діти тягнуть Данила під пахви.

На питання "Що ви робите?" вчителька нібито відповіла: "А що я повинна зробити?", уточнила вона.

Дитину госпіталізували в дитячу обласну лікарню.

Викладачку тимчасово усунули від роботи, однак не звільнятимуть, повідомили журналістам у школі. Директорка школи Надія Ракицька уточнила, що вчителька дійсно мала викликати швидку і надати першу допомогу, але, "мабуть, вона розгубилася".

Також у школі пообіцяли провести інструктаж із педколективом, як діяти в таких ситуаціях.

Потерпілий 6-класник Данило usionline.com

Його мама Вікторія Ящук usionline.com

Директорка школи Надія Ракицька usionline.com

Нога дитини протягом 3 тижнів перебуватиме на витяжці usionline.com

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