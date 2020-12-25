Хлопчик з Ірландії попросив Pfizer надіслати вакцину від COVID-19 для Санта Клауса та отримав відповідь

6-річний Каллум Торнхілл з Ірландії звернувся до американської компанії Pfizer з проханням надіслати Санта Клаусу вакцину від коронавірусу. За словами хлопчика, він хоче врятувати Різдво і зробити всіх дітей щасливими.

Співробітники фармкомпанії прислали відповідь маленькому Каллуму, а також подарували йому набір для малювання. Про це повідомляє видання Irish Examiner.

Так, вони написали хлопчикові, що вже зв'язалися з Санта Клаусом і запропонували йому свою допомогу. Також співробітники запевнили, що "Санта, місіс Клаус, олені та ельфи здорові і знаходяться в безпеці".

Лист 6-річного Каллума Торнхілла Irish Examiner

Крім того, на прохання Каллума відреагував генеральний директор Pfizer Альберт Бурла. За його словами, подібні листи нагадують його колегам про те, що їх робота дуже важлива для кожного.

Варто відзначити, що спочатку 6-річний Каллум почув про розробку вакцини по радіо, а потім у листопаді написав відповідного листа компанії.

Лист від компанії Pfizer Irish Examiner

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