#Подзаборноебогословие

У веселого попа Дрочки жила свинья. Скотина была очень вредная и хитрая. Любила прикинуться спящей при полном корыте, а когда являлись куры клевать ее кашу, резко вскидывалась, придавливала копытом зазевавшуюся птичку, потом быстро откусывала ей голову, а после схрумывала все остальное. Когда отец Василий приходил ей читать 50-й псалом - она громко и возмущенно хрюкала, мол, к чему обвинения, курица сама во всем виновата. Осенью свыня выломала стенку сарая и перепаскудила пологорода батюшке. В общем, характер у нее был прескверный и звали ее Свыня.

По совокупности провинностей, за несколько недель до Пасхи, решено было зарезать эту одвічну годувальницю українського народу. Но не просто пустить ее в расход, а подарить солдатам в АТО. Мясо отвезти в часть капеллана Упыря - пусть на Пасху ребята побалуют себя шашлычком. Все это веселый поп Дрочка рассказал Свыне вечерком.

Всю ночь Свыня билась о стенку сарая, потом поворачивалась на северо-восток, в сторону офиса "Газпрома" и издавала странные и жуткие звуки, сочетавшие в себе хрюканье, вой и визг. После пары часов таких камланий, повалил небывалый снег. Он сыпал много часов подряд так, что дороги стали абсолютно непроездными. Какое АТО, до города невозможно доехать было. Каждую ночь Свыня устраивала подобное представление и каждую ночь шел ливневый снег.

"Ще не народилася така Свиня, що перемогла отця Василя", - сказал он и договорился с фермером Валерой про аренду морозильной камеры. Позвал мужиков. Они быстро прекратили земной путь вредной скотыняки. Солдаты смаковали шашлыком, и таки наступила весна.