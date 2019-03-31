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"Х*ін що сп**диш!" Подерв'янський зробив скандальну заяву про крадіжки в країні

4.5тЧитати матеріал російською

Український прозаїк і драматург Лесь Подерв'янський заявив, що від тотального злодійства в українських державних компаніях може врятувати їх приватизація.

Таку точку зору він висловив в інтерв'ю Яніні Соколовій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Подерв'янський зазначив, що розкрадання в "Укроборонпром" можна було б уникнути, якби підприємство було приватним.

"З приводу того, що хтось щось хоче вкрасти – так це нормально. Потрібно зробити так, щоб неможливо було п**дити. Наприклад, якщо якась приватна компанія, то ти там х*ін що сп**диш", – висловився драматург.

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Лесь Подерв'янський

Лесь Подерв'янський

Скріншот

Він підкреслив, що найчастіше випадки крадіжок відбуваються саме в держкоманіях, тому що люди відчувають безвідповідальність.

"Потрібно створити такі умови, щоб робити це (красти. – Ред.) було складно. Для цього потрібні розум і мозок", – висловив свою точку зору Лесь Подерв'янський.

Як писав OBOZREVATEL, Лесь Подерв'янський пояснив, чому вважає, що президент РФ Володимир Путін може заподіяти Україні серйозної шкоди, віддавши назад вкрадені території.

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Особа
Лесь Подерв'янський
Місце
Україна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
все правильно,только вот хозяин "пиздит"себе в виде прибавочной стоимости и прочего.80% дохода..поэтому спорно,директор столько не спиздит,а рпзного рода махинации с налогообложением ,добавляет еще колорита в ситуацию.
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