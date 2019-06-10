Хімікати потрапили у річку Рось: на Київщині перекрили воду

У Білій Церкві на Київщині вимкнули центральне водопостачання через масштабне забруднення хімікатами річки Рось.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін. "Комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області було прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня. При необхідності буде здійснюватися підвезення води", – написав він.

У свою чергу Білоцерківська міська рада оприлюднила карту з розташуванням громадських колодязів.

Хімікати потрапили у річку Рось Ілюстрація

Рятувальники ж рекомендують місцевим жителям утриматися від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії Росі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області 9 червня сталася аварія – машина з тонною хімічно-небезпечної речовини "Нура B" перекинулася в притоку річки Рось.

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