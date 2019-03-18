Хімічна жижа стікає в воду: Крим спіткала нова біда

У Криму виникла ще одна проблема через розробку піску з Нижньо-Чурбашського хвостосховища. Роботи буквально "з'їли" частину дороги, яка веде до міського пляжу в Керчі.

З кожним днем дорога стає все меншою, передає Керчь.ФМ. Як повідомлялося раніше в хвостосховищі зберігалися отруйні відходи підприємства "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат", що робить розробку піску вкрай небезпечною.

"На сьогодні техніки біля дороги вже немає, зате на протилежному боці продовжують намивати пісок. Фонтан піску з водою б'є на сушу, а брудна рідина виливається назад у канал. Також виїжджають навантажені піском хури", — повідомляє видання, додаючи, що в обох хвостосховищах захована вся таблиця Менделєєва.

Також йдеться про те, що в найближчому до хвостосховища селищі Приозерне зросла кількість хронічних бронхо-легеневих захворювань.

Видобуток піску Керчь.ФМ

Видобуток піску Керчь.ФМ

Видобуток піску Керчь.ФМ

Видобуток піску Керчь.ФМ

Видобуток піску Керчь.ФМ

Видобуток піску Керчь.ФМ

Видобуток піску Керчь.ФМ

Видобуток піску Керчь.ФМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, скидання пульпи в хвостосховище було припинене в 1994 році разом із роботою комбінату, проте нині отруйні відходи використовують для будівництва Керченського мосту і цивільного будівництва.

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