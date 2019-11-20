Головна Новини
20 листопада • оновлено в 11:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Лариса Волошина
Лариса Волошина
Всі статті автора

Хіба на Донбасі терористи?

909

Тирнетами розповсюджується петиція про визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями. Це той самий випадок, коли добрі наміри потрібні виключно при ловлі блох. Справа в тому, що наша з вами місія полягає в тому, щоб змусити світ визнати, що "ДНР" та "ЛНР" є російськими окупаційними адміністраціями на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Росією окупованих, а не якимись там бамбаськими терористами, що знайшли в шахтах "Буки" та танки. Це не терористи. Це російські ставленики, як Аксьонов у Криму.

Саме з цієї причини я не поділяю загального перемога-галасу щодо подання Україною позову проти Росії про спонсорування тероризму. Збитий МН17, розстріляний автобус у Волновасі та багато інших епізодів, які фігурують у цьому позові у якості терористичних актів, ніякими терористичними актами не являються. Це воєнні злочини здійснені країною-агресором на українській території. Це не терористичні війська, а російські армійські корпуси, які підпорядковуються командуванню Південного федерального округу чинять на українському Донбасі воєнні злочини та злочини проти людяності. Інколи за допомогою колоборантів з числа місцевих, але завжди за наказом з Москви.

Новини
"Слуги" не были шокированы, что казна пустая, а на пороге война

Намагаючись знайти проникновєнні дефініції ми не помічаємо, як поступово позбавляємо себе шансів домогтися покарання країни, яка окупувала та анексувала Крим, окупувала частину Донбасу та тихим сапом перетворила Азовське море у Російське озеро. Ми самі, своїми вчинками та недалекоглядними заявами підживлюємо російську казочку про те, що в Криму російські війська, а на Донбасі терористи. І це, мовляв, різні речі. Перші - не стріляють, а другим Росія виключно симпатизує та фінансує.

Тому, якщо хочемо бути не тільки патріотичними, але й розумними, маємо зареєструвати іншу петицію. З вимогою визнати "ДНР" та "ЛНР" російськими окупаційними адміністраціями, "армії" - російськими окупаційними військами, а "народну міліцію" - окупаційним контингентом. А також дотримуватися в міжнародній політиці та на внутрішньому інформаційному полі саме цих визначень.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу
Джерело
Джерело: Facebook Лариси Волошиної
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И только свiдомо MAHДАйнутое бидлo еще не уразумело, что в Уkраине идет граждансckaя вoйна...такая же как и в России в 1918 году, такая же как и в Испании в 1936 году...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги