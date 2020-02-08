"Хіба Будду призначали пророком?" Новий глава Інституту нацпам'яті висловився про Героїв України

Героїв України не можна "призначати зверху". Влада має тільки реагувати на ініціативу суспільства, яке визнало реальні заслуги та подвиги конкретних людей.

Таку думку висловив глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі ObozTV. За його словами, референдуми в даному випадку теж зайві – процес героїзації в народі складається природно та органічно.

"Щоб визнавати чи не визнавати героїв – не потрібно референдумів. Щодо Степана Бандери на Галичині ніхто не проводив референдумів. Щодо генерала (Петра) Григоренка (радянський генерал-майор, український правозахисник і дисидент. – Ред.) ніхто не проводив референдумів. Просто мільйони людей знають, що це порядна людина, бойовий генерал", – навів він приклад.

Дробович зізнався, що особисто він не вважає за потрібне якось "оформляти" героїв, даючи їм офіційні звання.

"Візьмемо Ганді чи Будду. Хіба були якісь спеціальні органи, які призначали їх пророками або провідниками? Не було. Нація, країна чи суспільство самі готові визнавати. Як правило, такі люди і не мають потреби у якихось "вісюльках" або папірцях", – наголосив він.

"Якщо потрібно дати якийсь орден, моральне чи матеріальне заохочення – звичайно, для цього існує державний орган. Але він повинен реагувати на суспільний запит. А не займатися символічним маркуванням. Бо якщо ми подивимося список "Героїв України", то я думаю, у багатьох виникне маса питань", – уточнив директор Інституту нацпам'яті.

Крім того, зазначив Дробович, важливо не поспішати "вішати ярлички" на догоду політичній кон'юнктурі, а дозволити процесу героїзації йти природним чином, з дискусіями та діалогом в суспільстві.

"З часом ми побачимо – довготривалий це герой чи якась хайпова персона, яка через рік здувається сама", – пояснив він.

На думку Дробовича, необов'язково офіційно присуджувати звання "Героя" – народ сам вирішить, кого шанувати за подвиг president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з моменту своєї інавгурації в травні 2019 присвоїв звання "Героя України" десяти українцям. Серед них – трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, кільком офіцерам, які загинули в зоні ООС на Донбасі, а також двом загиблим під час пожежі в коледжі Одеси.

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