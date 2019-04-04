"Х*єві російські захисники!" Цимбалюк сильно відповів на відвертощі окупанта про війну на Донбасі

Український журналіст Роман Цимбалюк жорстко розкритикував російського окупанта Олексія Сєдікова за інтерв'ю, в якому він виправдовує вторгнення на Донбас і вбивство громадян чужої країни.

Свою думку Цимбалюк виклав на особистій сторінці у Facebook в емоційному пості. "Потворне обличчя російських бойовиків. Олексій Сєдіков, військове звання "старший лейтенант", приїхав з Росії "захищати" людей на Донбасі й видає прекрасну фразу: "Будь-яка війна несе з собою втрати мирних громадян. Будь-яка війна". Х*єві російські захисники і визволителі. Звільняють від цивілізації: вивозять заводи і фабрики, затоплюють шахти. На заміну "Слава Росії", комендантська година і підвал", — обурився журналіст.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Також у Цимбалюка викликало подив невдоволення окупанта тим, що в Україні його судив цивільний суд. Сєдіков заявив, що вважає вирок нелегітимним, оскільки військових повинен судити тільки трибунал.

"Не помітив як на Росію матінку почав "кришити батон". Москва так само вчсинила з нашими військовополоненими моряками", — нагадав йому Цимбалюк.

Олексій Сєдіков "Нова газета"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю російській "Новой газете" Сєдіков визнав, що військових його країни відправляють для участі у війні на Донбасі цілком офіційно під виглядом відрядження. Кожен окупант, за його словами, дає на це свою згоду.

Крім того, він виправдав ігнорування президентом своєї країни Володимиром Путіним питання обміну полоненими. Більш того, Сєдіков не побачив нічого поганого в тому, що кремлівська пропаганда провокує участь росіян у війні на сході України.

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