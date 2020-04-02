Херсон закрили блокпостами: в області зафіксована смерть від коронавірусу

З 2 квітня Херсон закрили на суворий карантин, оточивши місто блокпостами через перший виявлений випадку коронавірусу.

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В області також зареєстрували трьох нових хворих. Один із випадків став летальним. Про це повідомив заступник міського голови Херсона Ігор Козаков у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"42-річний житель Херсона потрапив до лікарні з пневмонією. На жаль, сьогодні факт зараження підтвердив другий тест на коронавірус. Всі лікарі, які контактували з хворим, вже відправлені на обсервацію. Члени сім'ї хворого: батько, мати, дружина і дитина також на спостереженні", – розповів Казаков про хворого в Херсоні.

Херсон закрили на карантин через випадок коронавірусу

За словами чиновника, сім'я проживає в під'їзді багатоквартирного будинку в мікрорайоні Шумеський. Найближчим часом у приміщенні проведуть дезінфекцію.

"Рівно опівночі Херсон буде закритий на карантин. На в'їзді і виїзді стоятимуть п'ять блокпостів. Прошу громадян зберігати спокій, залишатися вдома і за наявності перших симптомів звертатися до свого сімейного лікаря", – додав Козаков.

Відзвітував про ситуацію і глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв. "Протягом доби ми отримали три нових лабораторно підтверджених випадки коронавірусу в нашій області. На жаль, один із цих випадків виявився смертельним", – розповів він.

Разом із тим, Гусєв не повідомив, хто саме став жертвою захворювання. За його словами, стан дівчини, яка захворіла кілька тижнів тому і перебуває я в лікарні, має позитивну динаміку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, в Україні зареєстровано 794 випадки коронавірусу.

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