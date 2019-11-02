ХЭППИБЁЗДЕЙ ТУ МИ!
Я продолжаю бодро терпеть
Жизни х*ету
Will you still need me,
Will you still feed me
When I’m sixty-two?
Вот, думал ли я мечтал ли я,
Простой уральский сперматозоид,
Летевший по гениталии
Как ящер-хищник по мезозою,
Что, обогнав миллионы других
Лузеров, тоже рвущихся к свету,
Я буду писать сейчас этот стих
На день рожденья себе-поэту?
Спасибо маме, что не пила
Протúвозачаточные таблетки,
Спасибо, что вовсе не дурой была
Губа у маминой яйцеклетки,
Спасибо отцу, что в ту ночь припёр
Шампанских пару для позитива,
Что не напялил смертельный вздор
Баковского презерватива.
Кто-то спросит: – А нафиг тебе
Анатомические сентенции?
Отвечу: мы все победили в борьбе
Жестокой дородовой конкуренции!
Мы все преуспели туда, где жизнь,
Хотя среди тех, кто обогнан нами,
И умных много было, кажись,
И смелых, и яростных как цунами.
Я их жалеть почему-то стал,
В мыслях приходят и в сновидениях
Те, на чьё место я нагло встал,
Персонажи без даты рождения.
А может, хрен на них положить,
На зря потраченной спермы тонны?
Нет! Предлагаю сейчас налить
За нерождённые миллионы!
Нам в суете деньрожденных дней
Дарят подарки, цветы вручаюь
День зачатия – поглавней,
Но его, как ни странно, не отмечают.
Всё! Решено окончательно, бля!
Его начну теперь отмечать я!
Всех второго жду февраля
На праздник в честь моего зачатия!
P.S. Но пока согласно звёздам отмечаю хзппибёздей.
P.P.S. Ну, очень прошу поздравлять без смаликов, нарисованного шампанского и дурацких картинок.
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