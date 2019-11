ХЭППИБЁЗДЕЙ ТУ МИ!

Я продолжаю бодро терпеть

Жизни х*ету

Will you still need me,

Will you still feed me

When I’m sixty-two?

Вот, думал ли я мечтал ли я,

Простой уральский сперматозоид,

Летевший по гениталии

Как ящер-хищник по мезозою,

Что, обогнав миллионы других

Лузеров, тоже рвущихся к свету,

Я буду писать сейчас этот стих

На день рожденья себе-поэту?

Спасибо маме, что не пила

Протúвозачаточные таблетки,

Спасибо, что вовсе не дурой была

Губа у маминой яйцеклетки,

Спасибо отцу, что в ту ночь припёр

Шампанских пару для позитива,

Что не напялил смертельный вздор

Баковского презерватива.

Кто-то спросит: – А нафиг тебе

Анатомические сентенции?

Отвечу: мы все победили в борьбе

Жестокой дородовой конкуренции!

Мы все преуспели туда, где жизнь,

Хотя среди тех, кто обогнан нами,

И умных много было, кажись,

И смелых, и яростных как цунами.

Я их жалеть почему-то стал,

В мыслях приходят и в сновидениях

Те, на чьё место я нагло встал,

Персонажи без даты рождения.

А может, хрен на них положить,

На зря потраченной спермы тонны?

Нет! Предлагаю сейчас налить

За нерождённые миллионы!

Нам в суете деньрожденных дней

Дарят подарки, цветы вручаюь

День зачатия – поглавней,

Но его, как ни странно, не отмечают.

Всё! Решено окончательно, бля!

Его начну теперь отмечать я!

Всех второго жду февраля

На праздник в честь моего зачатия!

P.S. Но пока согласно звёздам отмечаю хзппибёздей.

P.P.S. Ну, очень прошу поздравлять без смаликов, нарисованного шампанского и дурацких картинок.

