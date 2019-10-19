Хелловін 2019: моторошні привітання зі святом

Свято Хелловін (воно ж День Всіх Святих) відзначається у всьому світі 31 жовтня. За повір'ям, у цей день неупокоєні душі і злі духи вибираються в наш світ, і щоб вас не помітили, слід вбратися одним з них.
Сам Хелловін з'явився в Британії, звідки прийшов в США, однак зараз цей день святкують у всьому світі, включаючи Україну. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
Хеллоуїн 2019
Хелловін – привітання у віршах
Маскарадний карнавальчик,
Карнавальний маскарад,
Навкруги нас балаганчик,
Надягайте свій наряд!
З Хелловіном ми вітаєм,
Хай і далі вам щастить,
Вам розважитись бажаєм,
Хай вночі ніхто не спить!
***
Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Хелловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
***
Сьогодні, на тридцять перше жовтневе число,
В твоє житло увірветься зле Зло!
Не бійся, не лякайся, не кричи й не страждай,
Шампанським й цукерками ти гостя пригощай.
Коли воно, наситившись, погасить свічки,
Ти йому тихенько під маску загляни.
Танцюй, співай і захоплення не ховай –
Під маскою кривавою, звичайно, буду я!
Хелловін – привітання в прозі
З Хелловіном. Нехай сьогодні буде страшно весело і дуже цікаво. Бажаю літати по просторах радості милим привидом, бажаю мчати до щастя на швидкісний мітлі, бажаю "попити" кровиночки у ворогів, бажаю відірватися на повну і залякати до мурашок всіх навколо.
***
Переддень Дня святих, свято Хелловін, завжди асоціювалося з надприродним, з містичним. Душі померлих гуляють в цю ніч серед живих. Припасіть же побільше частувань, щоб задобрити їх, і нехай весь рік вони вас не потривожать. Щасливого Хелловіна!
***
Сьогодні відкриваються двері між надприродним і реальним світами. Наряжайтесь і влаштовуйте свято. Але нехай ваші жарти на честь Хелловіна не будуть похмурими, гумор – чорним, а посмішки зловісними. Знайте міру. Веселої і незвичайною вам ночі.
Хелловін – листівки і смішні картинки
Хелловін – смішні відео
Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції і походження Хеллоуїна.
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