Хелловін 2019: моторошні привітання зі святом

Свято Хелловін (воно ж День Всіх Святих) відзначається у всьому світі 31 жовтня. За повір'ям, у цей день неупокоєні душі і злі духи вибираються в наш світ, і щоб вас не помітили, слід вбратися одним з них.

Сам Хелловін з'явився в Британії, звідки прийшов в США, однак зараз цей день святкують у всьому світі, включаючи Україну. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

Хеллоуїн 2019

Хелловін – привітання у віршах

Маскарадний карнавальчик,

Карнавальний маскарад,

Навкруги нас балаганчик,

Надягайте свій наряд!

З Хелловіном ми вітаєм,

Хай і далі вам щастить,

Вам розважитись бажаєм,

Хай вночі ніхто не спить!

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Хелловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

Сьогодні, на тридцять перше жовтневе число,

В твоє житло увірветься зле Зло!

Не бійся, не лякайся, не кричи й не страждай,

Шампанським й цукерками ти гостя пригощай.

Коли воно, наситившись, погасить свічки,

Ти йому тихенько під маску загляни.

Танцюй, співай і захоплення не ховай –

Під маскою кривавою, звичайно, буду я!

Хелловін – привітання в прозі

З Хелловіном. Нехай сьогодні буде страшно весело і дуже цікаво. Бажаю літати по просторах радості милим привидом, бажаю мчати до щастя на швидкісний мітлі, бажаю "попити" кровиночки у ворогів, бажаю відірватися на повну і залякати до мурашок всіх навколо.

***

Переддень Дня святих, свято Хелловін, завжди асоціювалося з надприродним, з містичним. Душі померлих гуляють в цю ніч серед живих. Припасіть же побільше частувань, щоб задобрити їх, і нехай весь рік вони вас не потривожать. Щасливого Хелловіна!

***

Сьогодні відкриваються двері між надприродним і реальним світами. Наряжайтесь і влаштовуйте свято. Але нехай ваші жарти на честь Хелловіна не будуть похмурими, гумор – чорним, а посмішки зловісними. Знайте міру. Веселої і незвичайною вам ночі.

Хелловін – листівки і смішні картинки

Хелловін – смішні відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції і походження Хеллоуїна.

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