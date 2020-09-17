Как без тени нет света, так и без хейтеров нет интересных личностей. Если вы – индивидуальность и хоть немного на виду – возле вас обязательно крутятся хейтеры. Но не их наличие деструктивно, а ваша некорректная реакция на них. Учимся реагировать на хейтеров правильно!

ЗРИТЕ В КОРЕНЬ. Читая о себе негатив, мы безоговорочно воспринимаем его на свой счёт. "Написали под фото, что у меня плохое платье - значит, у меня плохое платье".

На самом же деле, информация, которую несут люди, характеризует в первую очередь их самих. Чтобы это увидеть, достаточно задать себе вопрос: почему человеку было важно раскритиковать меня, да ещё и публично?

Возможно, у него не задался день, и он решил на ком-то сорваться. Но в реале страшно, а в сети - самое то!

Возможно, он позавидовал. А самая скорая помощь при этом тягостном чувстве - обесценивание предмета зависти.

Возможно, человеку не хватает внимания. И он пытается получить его в сети, высказывая эпатажные мнения.

Возможно, он действительно считает платье не красивым. Но это информация о его вкусах, а не о качестве платья.

А возможно, человек проплачен конкурентами дизайнера платья. Конечно, на личной странице с небольшим количеством подписчиков это маловероятно. А вот на

страницах блогеров, на сайтах организаций и прочих бизнес-платформах - весьма распространённое явление.

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ. Всегда помните, что ваш приоритет - ваше спокойствие и хорошее самочувствие.

Увидев негативный комментарий, сразу же прислушайтесь к своему телу. Если у вас участилось сердцебиение, вспотели ладошки, сдавило горло - отойдите от монитора и окажите себе помощь.

Пройдитесь, выйдите на свежий воздух, сделайте дыхательные упражнения. Это поможет вывести негативные эмоции без последствий для здоровья.

А когда тело будет в порядке, вспомните о том, что читали в предыдущем блоке: комментарии хейтеров - это характеристики и проблемы самих хейтеров.

ДЕЙСТВУЙТЕ ВО БЛАГО СЕБЕ. Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, подумайте: что они принесут лично вам?

Так, вступая в перепалку с хейтером, вы потратите силы, время, нервы. Во имя чего?

Возможно, чтобы оппонент оценил ваш ироничный/остроумный/искрометный ответ. Но почему для вас так важна оценка другого человека? Не потому ли, что вы сами не до конца уверены в своей ироничности/остроумии/искрометности? В таком случае первая задача - не придумать ответ незнакомцу, а повысить уверенность в себе.

Возможно, вы считаете: если отвечу – отстою себя в глазах интернет-сообщества, а если удалю комментарий или проигнорируете его – то покажете свою слабость. И опять возникает вопрос: почему мнение других вы оценивание выше своих личных ресурсов?

На самом деле ваша сила не в том, чтобы показательно поставить на место хейтера. А в том, чтобы действовать во благо себе.

И если вы видите, что человек намеренно чернит ваше имя или втягивает вас в конфликт - смело блокируйте агрессора!

А если понимаете, что человек привлекает внимание или просто высказывает своё субъективное мнение - оставьте ему право на это. И не принимайте на свой счёт.

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