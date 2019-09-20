Хатіко по-українськи: Джессі зустрілася зі звільненим моряком. Зворушливе відео

Колишній військовополонений моряк Сергій Чуліба зустрівся з собакою Джесі, яка також перебувала на захопленому РФ буксирі "Яни Капу".

Про це моряк повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відео з нею.

Співробітники російської ФСБ утримували Джессі в окупованому Криму, в місті Керч.

Новини ДБР запідозрили в співпраці з Росією у справі звільнених моряків

Моряки повідомили адвокатам про собаку на борту буксира під час першої ж зустрічі, попросивши знайти її і повернути додому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час захоплення рейдового буксира "Яни Капу" собака Джессі вкусила одного з ФСБшників за ногу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал