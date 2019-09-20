Хатіко по-українськи: Джессі зустрілася зі звільненим моряком. Зворушливе відео

Колишній військовополонений моряк Сергій Чуліба зустрівся з собакою Джесі, яка також перебувала на захопленому РФ буксирі "Яни Капу".
Про це моряк повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відео з нею.
Співробітники російської ФСБ утримували Джессі в окупованому Криму, в місті Керч.
Моряки повідомили адвокатам про собаку на борту буксира під час першої ж зустрічі, попросивши знайти її і повернути додому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час захоплення рейдового буксира "Яни Капу" собака Джессі вкусила одного з ФСБшників за ногу.
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