Видео, которое попало во все СМИ.

Думай хорошо или о чем это видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео о том, что : Хасиды Умани – это не улицы полные мусора, а чисто одетые люди

Видео о том, что : Хасиды Умани – не чужие нам люди, а люди, уважающие традиции Украины и национальную одежду.

Видео о том, что: если захотеть, то за два дня можно выучить Гимн Страны, а не рассказывать 30 лет в Израиле и в Украине, про сложности иврита и украинского.

Видео о том, что: 400 лет назад был Хмельницкий и погромы, а сегодня еврей Президент.

Видео о том, что нет проблем у Хасидов и Украинцев. Есть проблемы чинов государевых.

Отличного всем Нового Года.

Слава Украине And Am Israel Hi!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.