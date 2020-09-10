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Хасидів, які влаштували погром в Умані, виженуть з України, – Геращенко

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
2,6 т.
З України депортують двох хасидів

Національна поліція і Міграційна служба ухвалила рішення вислати з України двох громадян Ізраїлю, які влаштували погром біля могили рабина Нахмана в Умані.

На своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що йдеться про винуватців заворушень (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Геращенко додав, такі ж заходи будуть вжиті і до інших осіб, які будуть вести себе подібним чином

Україна депортує двох громадян Ізраїлю за погроми в Умані.

"Національною поліцією і Міграційної Службою прийнято рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, призвідників заворушень. Якщо подібні хуліганські дії триватимуть з боку інших іноземних громадян, вони також будуть депортовані з території України", – написав він.

Геращенко також оприлюднив фото документів іноземців, яких вишлють з країни.

У МВС оприлюднили фото документів хасидів, які влаштували погроми в Умані.
У МВС оприлюднили фото документів хасидів, які влаштували погроми в Умані.

Він закликав прочан пам'ятати про те, що вони гості в Україні.

"Українці гостинний народ, але ми не потерпимо з вашого боку хамство і насильство", – підкреслив заступник глави МВС.

Facebook Антона Геращенка.

Зі свого боку фонд Раббі Нахмана опублікував заяву, в якій йдеться про те, що порушення громадського порядку не можуть бути виправдані обуренням через обмеження. Його текст оприлюднено в Telegram-каналі PavlovskyNews.

В організації закликали паломників утриматися від неправомірних дій і не порушувати громадський порядок.

Фонд також проведе профілактичну роботу, щоб подібні випадки не повторювалися. А до винуватців інциденту будуть застосовані заходи, зокрема, депортація.

Заява фонду Раббі Нахмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL 9 вересня брацлавські хасиди зруйнували огорожі біля могили рабина Нахмана в Умані, які були встановлені заради дотримання соціальної дистанції між відвідувачами.

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УкраїнаНаціональна поліція УкраїниДержавна міграційна служба УкраїниМіністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон Геращенко
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