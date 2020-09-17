Хасиди заспівали Гімн України на кордоні з Білоруссю, їх закликали повернутися додому. Відео

Хасиди виконали Гімн України кордоні з Білоруссю, через який вони сподівалися потрапити на святкування єврейського Нового року в Умані.

Як повідомляє Lenta.UA, у нейтральній зоні паломники влаштували цілий імпровізований концерт і заспівали також свої пісні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Незважаючи на блокування пересування, хасиди не звинуватили в цьому Україну, зазначивши, що розуміють складну ситуацію, яка склалася внаслідок пандемії коронавірусу.

На знак своїх дружніх намірів вони також кілька разів проскандували "Слава Україні!" і заявили, що підтримують президента України Володимира Зеленського.

"Ми хотіли показати всім українцям, що ми любимо Україну! І ми розуміємо, що закриття кордонів – це не вина України, а вина коронавірусу, світової проблеми. Тому ми говоримо всім, що ми любимо Україну. Слава Україні!" – сказав голова хасидської громади Умані Ехіель Штерн.

Зі свого боку головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман зазначив, що було б правильно пустити хасидів помолитися в Умані.

"Я подивився це радісне, цікаве відео. Я думаю – ось справжні патріоти України! Вони з радістю роблять дружбу між Ізраїлем і Україною. Я думаю, що саме цих справжніх патріотів України потрібно пустити в Умань помолитися – з обережністю, з усіма законними моментами. Ці люди в усьому світі зроблять Україні велику-велику шану", – вважає він.

Однак депутат Кнесету, голова Міністерства вищої освіти і Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зеєв Елькін закликав євреїв-хасидів, які сподіваються потрапити в Україну через Білорусь, повернутися додому.

"Незважаючи на численні спроби допомогти ізраїльтянам, які намагаються потрапити в Україну через Білорусь або Молдову, 17 вересня вранці українська влада дійшла до негативної остаточної відповіді. Українці заявили, що не дозволять в'їзд через прикордонні переходи. Я закликаю наших громадян повернутися до Ізраїлю й дотримуватися правил ізоляції після повернення. З Новим роком", – написав він у Twitter.

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