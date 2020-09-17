Хасиди заспівали Гімн України на кордоні з Білоруссю, їх закликали повернутися додому. Відео

Євреї також скандували "Слава Україні!"
Голова громади хасидів в Умані Ехіель Штерн запевнив, що ніхто не звинувачує Україну в перекритті кордону
А головний рабин України все ж закликав пропустити вірян до могили Цадика Нахмана
Хасиди виконали Гімн України кордоні з Білоруссю, через який вони сподівалися потрапити на святкування єврейського Нового року в Умані.
Як повідомляє Lenta.UA, у нейтральній зоні паломники влаштували цілий імпровізований концерт і заспівали також свої пісні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Незважаючи на блокування пересування, хасиди не звинуватили в цьому Україну, зазначивши, що розуміють складну ситуацію, яка склалася внаслідок пандемії коронавірусу.
На знак своїх дружніх намірів вони також кілька разів проскандували "Слава Україні!" і заявили, що підтримують президента України Володимира Зеленського.
"Ми хотіли показати всім українцям, що ми любимо Україну! І ми розуміємо, що закриття кордонів – це не вина України, а вина коронавірусу, світової проблеми. Тому ми говоримо всім, що ми любимо Україну. Слава Україні!" – сказав голова хасидської громади Умані Ехіель Штерн.
Зі свого боку головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман зазначив, що було б правильно пустити хасидів помолитися в Умані.
"Я подивився це радісне, цікаве відео. Я думаю – ось справжні патріоти України! Вони з радістю роблять дружбу між Ізраїлем і Україною. Я думаю, що саме цих справжніх патріотів України потрібно пустити в Умань помолитися – з обережністю, з усіма законними моментами. Ці люди в усьому світі зроблять Україні велику-велику шану", – вважає він.
Однак депутат Кнесету, голова Міністерства вищої освіти і Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зеєв Елькін закликав євреїв-хасидів, які сподіваються потрапити в Україну через Білорусь, повернутися додому.
"Незважаючи на численні спроби допомогти ізраїльтянам, які намагаються потрапити в Україну через Білорусь або Молдову, 17 вересня вранці українська влада дійшла до негативної остаточної відповіді. Українці заявили, що не дозволять в'їзд через прикордонні переходи. Я закликаю наших громадян повернутися до Ізраїлю й дотримуватися правил ізоляції після повернення. З Новим роком", – написав він у Twitter.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон із Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко та закликав поважати закони й правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон із Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, 15 вересня один із паломників спробував незаконно потрапити на територію України в обхід пункту "Нові Яриловичі". Він отримав заборону на в'їзд в Україну на п'ять років.
Для забезпечення порядку прикордонники перекрили дорогу військовою технікою.
Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, виступив за пропуск в Україну паломників-хасидів.
Однак в Офісі президента закликали владу Білорусі не поширювати неправдиві заяви, щоб не нагнітати ситуацію.
17 вересня радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол наголосив, що влада України не робитиме виняток для паломників-хасидів і не скасує заборону на в'їзд, запроваджену до кінця вересня.