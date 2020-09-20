Хасиди спростували сміттєвий колапс в Умані після Рош га-Шана

У єврейській громаді спростували інформацію про те, що хасиди нібито залишили після себе багато сміття в Умані після святкування Рош га-Шана.

Відповідну заяву опублікували на сайті Об'єднаної єврейської общини України. У розпорядженні OBOZREVATEL також опинилися свіжі фото з Умані, на яких видно, що місто чисте (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Черкаське медіа підхопило й розповсюдило фейк, який був уперше опублікований виданням G *******, яке присвячене зокрема й екології, про те, що в Умані хасиди залишають після себе багато сміття", – відзначили в громаді.

Умань після святкування Рош га-Шана.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, вулиці Умані патрулюють поліцейські. За минулу добу, 19 вересня, там було все спокійно, надзвичайних подій не зафіксували.

Хасиди в Умані.

Крім того, по місту ходить "ковід-контроль", який організувала місцева влада. Такі патрулі спілкуються з паломниками, запитуючи, чи не потрібна допомога й чи не підвищена температура.

На вулицях Умані чисто.

У єврейській громаді спростували сміттєвий колапс.

Місто чисте.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в таборі хасидів, які розбили його на українсько-білоруському кордоні, утворилося багато сміття. Між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі" станом на ранок 16 вересня перебувало понад 1,2 тисячі паломників.