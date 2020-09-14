Хасиди спробували "прорватися" до України з Білорусі. Фото

Понад тисяча хасидів прибула до українсько-білоруського кордону, щоб потрапити на святкування Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) до Умані.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, глава відомства Сергій Дейнеко зустрівся з групою іноземців, які хочуть в'їхати до України (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Зазначається, що він показав постанову Кабінету міністрів про обмеження для в'їзду іноземців.

Дейнеко також закликав іноземців поважати закони і правила України, які регламентують перетин кордону.

На українсько-білоруському кордоні зібралися сотні хасидів. ДПСУ

Він додав, що прикордонники не допустять спроб порушення кордону.

У зв'язку з цим ДПСУ задіяла резерви – співробітників Нацполіціі і Нацгвардії.

У Держприкордонслужбі уточнили, що ситуація контрольована.

Прикордонники задіяли резерви. ДПСУ

Зі свого боку "Белта" уточнює, що на території прикордонних з Україною районів перебуває близько 1,5 тисячі хасидів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела ряд обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

При цьому в Умані вже у шести хасидів, які прибули святкувати Рош ха-Шана, виявили коронавірус.