Хасиди заявили, що готові святкувати Рош га-Шана прямо на кордоні

Хасиди готові святкувати єврейський Новий рік (Рош га-Шана) на кордоні між Україною й Білоруссю, якщо їх не пропустять на територію нашої держави.

Як розповів OBOZREVATEL паломник Бенжі Альтел, який перебуває біля пункту пропуску "Нові Яриловичі", вони планують повернутися в Ізраїль після вихідних.

"У нас буде два особливих дні, які ми будемо святкувати тут (на кордоні. – Ред.). Ми знайшли в Білорусі рабина, який подумає, як нам допомогти, але ми не зможемо зробити все правильно. Немає потрібної інфраструктури, а в Умані вже все для нас готове. Тільки там ми можемо провести ці два дні правильно", – розповів паломник.

Водночас він зазначив, що представники України й Білорусі допомагають хасидам, надаючи їм їжу й воду, хоча цього не вистачає. Крім того, вночі на кордоні холодно. За словами паломника, наразі на кордоні перебуває близько 2 тисяч осіб.

"Ми зібралися й поїхали разом. Не знали, що не буде дозволу заїхати (на територію України. – Ред.). Не було остаточного рішення. Ми сподівалися, що нас усе-таки допустять", – резюмував Бенжі Альтел.

У пресцентрі Державного прикордонного комітету Білорусі уточнили, що станом на 8:00 сьогодні в період з 14 до 17 вересня в пункті пропуску "Нова Гута" на виїзд із республіки оформлено 1216 громадян Ізраїлю, з них дітей до 12 років – 84 людини, від 12 до 18 років – 253 людини.

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