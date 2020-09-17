Хасиди заявили, що готові святкувати Рош га-Шана прямо на кордоні

Хасиди готові святкувати єврейський Новий рік (Рош га-Шана) на кордоні між Україною й Білоруссю, якщо їх не пропустять на територію нашої держави.

Як розповів OBOZREVATEL паломник Бенжі Альтел, який знаходиться біля пункту пропуску "Нові Яриловичі", вони планують повернутися в Ізраїль після вихідних.

"У нас буде два особливих дня, які ми будемо святкувати тут (на кордоні. – Ред.). Ми знайшли в Білорусі рабина, який подумає, як нам допомогти, але ми не зможемо зробити все правильно. Немає потрібної інфраструктури, а в Умані вже все для нас готове. Тільки там ми можемо провести ці два дні правильно", – розповів паломник

У той же час, він зазначив, що представники України і Білорусі допомагають хасидам, надаючи їм їжу і воду, хоча цього не вистачає. Крім того, вночі на кордоні холодно. За словами паломника, на даний момент на кордоні знаходиться близько 2 тисяч осіб.

"Ми зібралися і поїхали разом. Не знали, що не буде дозволу заїхати (на територію України – Ред.). Не було остаточного рішення. Ми сподівалися, що нас все-таки допустять", – резюмував Бенжі Альтел.

У прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі уточнили, що станом на 8:00 сьогодні в період з 14 по 17 вересня в пункті пропуску "Нова Гута" на виїзд з республіки оформлено 1216 громадян Ізраїлю, з них дітей до 12 років – 84 людини , від 12 до 18 років – 253 людини.

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