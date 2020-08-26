Хасидам заборонять святкувати Рош га-Шан в Умані, – Шмигаль

Вероніка Ковбасюк Суспільство 15:25, 26.08.2020 Оновлено: 15:46, 26.08.2020

Державна комісія ТЕБ та НС ухвалить рішення про заборону проведення масових заходів в Умані під час святкування Рош га-Шана.

Про це під час засідання Кабміну 26 серпня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Трансляцію вів телеканал "Україна 24" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Шмигаль запевнив, що влада змушена ухвалити рішення про заборону масових заходів в Умані у вересні. За його словами, в умовах пандемії необхідно не створювати додаткові великі ризики не лише для українців, а й для громадян інших держав.

Водночас у цей день Кабмін закрив до кінця вересня в'їзд до країни іноземцям, окрім тих, хто має документи на проживання, та низки інших категорій. Це означає, що багато охочих відсвяткувати Рош га-Шан хасидів не зможе навіть потрапити до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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