Хасидам заборонять святкувати Рош га-Шан в Умані, – Шмигаль
Державна комісія ТЕБ та НС ухвалить рішення про заборону проведення масових заходів в Умані під час святкування Рош га-Шана.
Про це під час засідання Кабміну 26 серпня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Трансляцію вів телеканал "Україна 24" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Шмигаль запевнив, що влада змушена ухвалити рішення про заборону масових заходів в Умані у вересні. За його словами, в умовах пандемії необхідно не створювати додаткові великі ризики не лише для українців, а й для громадян інших держав.
Водночас у цей день Кабмін закрив до кінця вересня в'їзд до країни іноземцям, окрім тих, хто має документи на проживання, та низки інших категорій. Це означає, що багато охочих відсвяткувати Рош га-Шан хасидів не зможе навіть потрапити до України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
до України очікувалося прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування іудейського свята Рош га-Шана.
Мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій заявив, що готовий у межах карантину перекрити в'їзди у місто у разі масового приїзду хасидів для відзначення їхнього традиційного свята Рош га-Шана.
Він заночував у спальному мішку на порозі Офісу президента в ніч із 17 на 18 серпня.
Глава ізраїльського "коронавірусного центру", професор Роні Гамза закликав президента України Володимира Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані на свято.
В Україні значно обмежили паломництво хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана.