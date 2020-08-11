Хасидам дозволили паломництво в Умань: приїхати можуть до 10 тисяч

Незважаючи на карантин, до України може приїхати до 10 тис хасидів.

До України очікується прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування іудейського свята Рош-Ха-Шана.

Про це повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов. Настільки масовий візит викликав занепокоєння в Україні та в Ізраїлі.

"У цьому році очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів. З огляду на епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Ізраїлю ", – написав Немчинов.

Він уточнив, що одним з ключових питань, які обговорювалися 11 серпня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було заплановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-ха-Шана (нового року за іудейським календарем).

Держкомісія доручила Міністерству закордонних справ посилити комунікацію з інформування іноземних громадян про обмеження, що діють в Україні, Міністерству внутрішніх справ посилити і забезпечити безпеку під час святкування Рош-ха-Шана, Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні і роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в'їзд до України на кілька років в разі порушення карантину.

"У 2020 році українські християни і мусульмани утрималися від масових заходів під час святкування своїх найбільших релігійних свят", – нагадав Немчинов.

Очікується приїзд до України від 5 тис до 10 тис хасидів (Telegram Олега Немчинова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році через пандемію коронавірусу (COVID-19) в Умань на святкування Рош-Ха-Шана не допустять приїзду паломників-хасидів. Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій.