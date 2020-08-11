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Хасидам дозволили паломництво в Умань: приїхати можуть до 10 тисяч

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
1,2 т.
Незважаючи на карантин, до України може приїхати до 10 тис хасидів

Незважаючи на карантин, до України може приїхати до 10 тис хасидів.

До України очікується прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування іудейського свята Рош-Ха-Шана.

Про це повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов. Настільки масовий візит викликав занепокоєння в Україні та в Ізраїлі.

"У цьому році очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів. З огляду на епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Ізраїлю ", – написав Немчинов.

Він уточнив, що одним з ключових питань, які обговорювалися 11 серпня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було заплановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-ха-Шана (нового року за іудейським календарем).

Держкомісія доручила Міністерству закордонних справ посилити комунікацію з інформування іноземних громадян про обмеження, що діють в Україні, Міністерству внутрішніх справ посилити і забезпечити безпеку під час святкування Рош-ха-Шана, Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні і роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в'їзд до України на кілька років в разі порушення карантину.

"У 2020 році українські християни і мусульмани утрималися від масових заходів під час святкування своїх найбільших релігійних свят", – нагадав Немчинов.

Очікується приїзд до України від 5 тис до 10 тис хасидів

Очікується приїзд до України від 5 тис до 10 тис хасидів (Telegram Олега Немчинова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році через пандемію коронавірусу (COVID-19) в Умань на святкування Рош-Ха-Шана не допустять приїзду паломників-хасидів. Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій.

УкраїнаОлег Немчінов
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