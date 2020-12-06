Харківська ОДА привітала українських військових "заднім числом" після скандалу

Харківська облдержадміністрація (ХОДА) привітала українських військових зі святом із запізненням.

Про це повідомив "Вечірній Харків", оприлюднивши скріншоти стрічки новин офіційного сайту ХОДА. Згідно з ними, о 18:57 публікації зі зверненням президента Володимира Зеленського до військових ще не було.

Однак вже о 19:27 воно з'явилося, причому час публікації зазначений 15:16.

Раніше стало відомо, що ХОДА – єдина з усіх облдержадміністрацій – не привітала військових з Днем Збройних сил України.

Також тут проігнорували звернення до українських військових президента країни Зеленського, хоча раніше все його офіційні заяви публікувалися завжди.

Ситуація викликала резонанс в ЗМІ, обурення військових і просто громадян України, тому чиновники Харківської ОДА вирішили її швидко виправити.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 27 листопада, підписав указ про призначення головою Харківської обласної державної адміністрації чиновниці з Дніпра Айни Тимчук.

Свого часу вона була радником і заступником мера Харкова Геннадія Кернеса. Займала вагомі посади на держслужбі майже при всіх президентах України