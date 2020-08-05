Харків'яни бурхливо відреагували на можливе закриття метро через карантин: обіцяють бунт

Жителі Харкова в мережі виступили рішуче проти можливого закриття метро в місті. Вони пригрозили бунтом, як це трапилося в Тернополі і Луцьку.

Як сказано на сторінці Харків City в Facebook, через збільшення кількості хворих на коронавірус, метро можуть закрити вже в понеділок, 10 серпня.

Харківська область 6 днів поспіль демонструє перевищення показників рівня захворюваності та динаміки захворюваності. З 146 нових хворих по всій області, 133 – з Харкова. Тому в п'ятницю на засіданні центральної комісії ТЕБ та НС Харків може опинитися в зоні більш жорсткого карантину.

У разі, якщо Харків опиниться в червоній карантинній зоні, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів та дитячих таборів, сказано в повідомленні.

У відповідь на це, харків'яни під постом обурилися і заявили, що якщо метро все ж таки закриють, люди знову залишаться без роботи.

"Якщо закриють метро треба виходити і перекривати дороги, ці тварюки на особистих авто на роботу їдуть їм по*рін те метро", "А упороті не бояться, що народ уже прозрів?", "Будуть послані, як в Тернополі і Львові!" , "Вони тепер будуть постійно гратися з цими зонами, приписуючи циферки з повітря, фарбуючи зони в різні кольори. Знайшли для себе гру, як управляти, маніпулювати, залякувати людей, роблячи з них ще більш слухняних баранів", "Треба як мер Тернополя! У місті приписували червону зону, квитки на потяги не купиш, зупинки проходять потяги не роблять, це було буквально вчора. Сьогодні Тернопіль вже в зеленій зоні", "Не можна так. Ми і так тільки починаємо вибиратися з ями. Посилити заходи носенія маски. Але закривати і залишити людей без роботи як то вже не по-людськи", "Скільки можна? Тоді прийду з родиною ночувати і жити під міськраду!", – пишуть в мережі.

Харків City / Facebook

Харків City / Facebook

Харків City / Facebook

Харків City / Facebook

Харків City / Facebook

Харків City / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL: