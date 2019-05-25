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/Суспільство

Харківські випускники влаштували жорстку масову бійку: відео

135.1тЧитати матеріал російською

У Харкові випускники в стані алкогольного сп'яніння влаштували масову бійку.

Як повідомили в соцмережах очевидці інциденту, це сталося ввечері в п'ятницю, 24 травня.

"Парк Горького. Хто блює на газон, хто ногами ламає кущі, хто б'ється. Відновлювати збиток будуть за наші податки. Я все розумію, але в наступному році потрібно зібрати ініціативну групу спортсменів і проводити з кожним виховну бесіду", - пишуть коментатори.

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Вдарив ножем у груди: в Києві під нічним клубом трапилася жорстока бійка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Рівному біля школи сталася масова бійка зі стріляниною. У бійці брали участь близько 30 чоловіків.

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Місце
УкраїнаХарків
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
ЦэЭуропа ! Шлава ОкраИне!!
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Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе...гундяйкины скрепы!роисся,вперде!😂😂😂
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А почему не на быдломове?
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Шевченко Oлег
Шевченко Oлег
Tapasenko 0leg, а потому что бы тебе кастетом в рог псяра
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