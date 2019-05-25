Харківські випускники влаштували жорстку масову бійку: відео

У Харкові випускники в стані алкогольного сп'яніння влаштували масову бійку.

Як повідомили в соцмережах очевидці інциденту, це сталося ввечері в п'ятницю, 24 травня.

"Парк Горького. Хто блює на газон, хто ногами ламає кущі, хто б'ється. Відновлювати збиток будуть за наші податки. Я все розумію, але в наступному році потрібно зібрати ініціативну групу спортсменів і проводити з кожним виховну бесіду", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Рівному біля школи сталася масова бійка зі стріляниною. У бійці брали участь близько 30 чоловіків.

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