Харківщина знову обігнала регіони України за кількістю хворих на COVID-19

Харківська область вкотре опинилася в лідерах за кількістю виявлених випадків коронавірусу – за добу там його діагностували ще у 595 мешканців.

Згідно з даними на сайті РНБО, регіон помітно виділяється на фоні інших в Україні за щоденним приростом інфікованих. На цьому під час брифінгу 19 жовтня наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, загальна кількість виявлених випадків хвороби в області досягла 29 113, і за цим показником вона опинилася вже на другому місті після Києва.

Окрім Харківщини, до лідерів за найбільшою кількістю нових інфікувань коронавірусом потрапили Київ – 385, Одеська область – 350, Житомирська – 308 і Львівська – 259 випадків.

Дані щодо коронавірусу в областях України станом на 19 жовтня РНБО

Зауважимо, що у Харкові та області за попередню добу зафіксували ще шість смертей від COVID-19 (загалом 445 осіб уже померли від хвороби). Водночас, станом на 19 жовтня, 25 пацієнтів одужали після коронавірусу, тоді як за весь час пандемії 5618 осіб побороли інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розширили "червону" зону карантину – з опівночі понеділка, 19 жовтня, десятки міст і регіонів країни повинні виконувати більш жорсткі протиепідемічні норми та правила.