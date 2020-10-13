Харківщина перейшла в "чорну зону", лікарі рятують тільки хворих із шансами на життя. Ексклюзив

Останніми днями Харківська область вибилася в лідери за кількістю хворих на коронавірус. У регіоні фіксують понад 700 нових випадків на добу.

Місцеві лікарі, які лікують хворих на COVID-19, кажуть, що в місті давно реалізувався італійський сценарій, коли видертися дають тільки тому, у кого більше шансів на життя.

Що відбувається в Харкові насправді – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лікарів і кисню не вистачає, ліжка всі забито

Харківська обласна інфекційна лікарня лікує коронавірусних хворих ще з квітня. Анестезіолог Володимир Корсунов, який працює там у реанімації, зазначив, що такого навантаження й заповнювання медустанови він не бачив за все своє життя в медицині – із 1984 року. Зараз в інфекційці лікується понад 300 осіб, у реанімації – 12 (розрахована на 6), ще 15 – на апараті штучної вентиляції легенів, усього 28 важких хворих.

"Навіть пан Кучер (голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер. – Ред.) сказав, що в Харкові чорна зона, заповненість ліжок – 100%. Єдине, що не дає нам можливість записати цю цифру, – незаповненість ліжкомісць у дитячій інфекційці й у відділенні акушерства. Без них усі лікарні інтенсивної терапії для дорослих забито. Уже в коридори поставили б ліжка, але в цьому немає жодного сенсу, тому що там немає доступу до кисневої терапії", – розповів він OBOZREVATEL.

За словами лікаря, зараз у харківських лікарнях катастрофічно не вистачає медперсоналу та кисню. Мовляв, потенціал для розміщення хворих є, тільки немає в достатній кількості медиків і кисневих масок для всіх, кому він потрібен. За останні пів року регіон не готувався до погіршення ситуації, все робиться тільки зараз, і то на коліні, коли епідемія вже розгорнулася, а під лікарнями стоять черги зі швидкими.

"Беруть тих, кому критично необхідний кисень, а це сатурація на рівні 70-80%. І то іноді й це неможливо. У Харкові реалізувався бергамський сценарій. Ми вже не один тиждень поспіль змушені вибирати того, хто є більш перспективним для одужання", – сказав лікар.

Що спровокувало стрибок захворюваності

За словами харківської волонтерки Наталії Попової, головна причина поширення коронавірусної інфекції – концерти, які політики організовують у межах передвиборчої кампанії, а також те, що місцева влада в Харкові не контролює дотримання карантину.

"Політики не думали про наслідки, концерти відвідало 5-10 тисяч осіб, і цього вистачило, щоб виник каталізатор. Кисню не вистачає, а пацієнтів більшає. У тій же обласній інфекційці планують встановити нову 20-тонну кисневу бочку, висотою в триповерховий будинок. Лікарі працюють без вихідних, у нас катастрофічна ситуація", – додала вона.

На думку волонтерки, харків'яни самі визначили свій шлях. "Не знаю, як в інших містах, у нас усі ігнорують масковий режим і соціальну дистанцію. Люди самі ходять на концерти, ніхто туди не жене силою, а на тих, хто в масці, дивляться, як на "ти що хворий?" – додала вона .

"Епідемію також спровокувало відкриття шкіл і вищих навчальних закладів. А Харків – це місто студентів. Після першого вересня все пішло-поїхало, а передвиборчі концерти останніх тижнів тільки погіршили ситуацію. Влада на місцях не контролює дотримання карантину", – підсумував Корсунов.

За офіційною статистикою, усього на Харківщині зафіксовано 25 186 хворих на коронавірус, регіон є в лідерах по Україні, посівши друге місце після Києва. За весь час епідемії в Харківській області померли 414 людей.