Харківщина та Київ у лідерах щодо COVID-19: кількість нових хворих перевищує 300 осіб
В Україні декілька днів поспіль не змінюються регіони-лідери за стрімким поширенням коронавірусу. Зокрема, чотири з них значно випереджають інших за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19.
Це Харківщина, Київ та область, Одещина. На цьому під час брифінгу 28 серпня наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема, за останню добу в Харківській області коронавірус діагностували ще в 339 осіб, у Києві й області додалося 328 і 140 хворих відповідно, Одещина – 203.
Крім того, на початку цього тижня в лідери потрапили Тернопільська область – 153, Волинська – 143, Львівська – 132, Хмельницька – 125, Житомирська – 123.
За весь час пандемії в цих регіонах зафіксовано випадків коронавірусної інфекції:
м. Київ – 22 143;
Львівська область – 19 916;
Харківська область – 17 703;
Тернопільська область – 13 139;
Одеська область – 13 079;
Київська область – 8854;
Волинська область – 7775;
Житомирська область – 5779;
Хмельницька область – 5747.
Додамо, що серед вказаних регіонів-лідерів за кількістю нових інфікувань COVID-19 на Львівщині за минулу добу не було зафіксовано жодної смерті від цієї хвороби. Водночас вісім летальних випадків зареєстровано у Києві, шість – на Харківщині та Хмельниччині, чотири – на Одещині, три – на Волині й один – на Житомирщині.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
з 28 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування в регіонах. Згідно з оновленим списком, Київ перейшов до "жовтої" зони. Міста Тернопіль та Бережани опинилися в "червоній".
Станом на ранок 28 вересня в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них 2671 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 3996 осіб, а 88 453 пацієнти повністю побороли хворобу.