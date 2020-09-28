Харківщина та Київ у лідерах щодо COVID-19: кількість нових хворих перевищує 300 осіб

В Україні декілька днів поспіль не змінюються регіони-лідери за стрімким поширенням коронавірусу. Зокрема, чотири з них значно випереджають інших за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19.

Це Харківщина, Київ та область, Одещина. На цьому під час брифінгу 28 серпня наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, за останню добу в Харківській області коронавірус діагностували ще в 339 осіб, у Києві й області додалося 328 і 140 хворих відповідно, Одещина – 203.

Крім того, на початку цього тижня в лідери потрапили Тернопільська область – 153, Волинська – 143, Львівська – 132, Хмельницька – 125, Житомирська – 123.

Регіони-лідери за кількістю випадків COVID-19. РНБО

За весь час пандемії в цих регіонах зафіксовано випадків коронавірусної інфекції:

м. Київ – 22 143;

Львівська область – 19 916;

Харківська область – 17 703;

Тернопільська область – 13 139;

Одеська область – 13 079;

Київська область – 8854;

Волинська область – 7775;

Житомирська область – 5779;

Хмельницька область – 5747.

Додамо, що серед вказаних регіонів-лідерів за кількістю нових інфікувань COVID-19 на Львівщині за минулу добу не було зафіксовано жодної смерті від цієї хвороби. Водночас вісім летальних випадків зареєстровано у Києві, шість – на Харківщині та Хмельниччині, чотири – на Одещині, три – на Волині й один – на Житомирщині.

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