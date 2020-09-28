Харківщина та Київ у лідерах щодо COVID-19: кількість нових хворих перевищує 300 осіб

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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  • В Україні декілька днів поспіль не змінюються центри поширення коронавірусу

  • У Харківській області та в Києві за минулу добу діагноз COVID-19 поставили ще 339 і 328 пацієнтам

  • В інших регіонах фіксують приблизно півтори чи менше сотні інфікувань

Коронавірус в Україні

В Україні декілька днів поспіль не змінюються регіони-лідери за стрімким поширенням коронавірусу. Зокрема, чотири з них значно випереджають інших за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19.

Це Харківщина, Київ та область, Одещина. На цьому під час брифінгу 28 серпня наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, за останню добу в Харківській області коронавірус діагностували ще в 339 осіб, у Києві й області додалося 328 і 140 хворих відповідно, Одещина – 203.

Крім того, на початку цього тижня в лідери потрапили Тернопільська область – 153, Волинська – 143, Львівська – 132, Хмельницька – 125, Житомирська – 123.

Регіони-лідери за кількістю випадків COVID-19.

За весь час пандемії в цих регіонах зафіксовано випадків коронавірусної інфекції:

  • м. Київ – 22 143;

  • Львівська область – 19 916;

  • Харківська область – 17 703;

  • Тернопільська область – 13 139;

  • Одеська область – 13 079;

  • Київська область – 8854;

  • Волинська область – 7775;

  • Житомирська область – 5779;

  • Хмельницька область – 5747.

Додамо, що серед вказаних регіонів-лідерів за кількістю нових інфікувань COVID-19 на Львівщині за минулу добу не було зафіксовано жодної смерті від цієї хвороби. Водночас вісім летальних випадків зареєстровано у Києві, шість – на Харківщині та Хмельниччині, чотири – на Одещині, три – на Волині й один – на Житомирщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • з 28 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування в регіонах. Згідно з оновленим списком, Київ перейшов до "жовтої" зони. Міста Тернопіль та Бережани опинилися в "червоній".

  • Станом на ранок 28 вересня в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них 2671 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 3996 осіб, а 88 453 пацієнти повністю побороли хворобу.

УкраїнаКоронавірусКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов