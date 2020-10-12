Харківщина стала осередком COVID-19 в Україні: додалося ще майже 750 хворих

Карина Бондаренко Суспільство 09:03, 12.10.2020 Оновлено: 09:10, 12.10.2020

За минулу добу, 11 жовтня, коронавірус у Харківській області виявили ще у 741 особи.

Регіон став лідером по добовому приросту хворих в Україні. Про це свідчать дані сайту РНБО.

На Харківщині від COVID-19 померли всього 414 заражених. Одужали з початку епідемії 5111 пацієнтів. Продовжує боротися із захворюванням 19 661 особа.

Щоденний приріст хворих на Харківщині.
РНБО
Рейтинг захворюваності по областях України.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок понеділка, 12 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 265 454 випадки коронавірусної інфекції. З них 4420 – виявлені за минулу добу.

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