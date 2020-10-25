Харківщина підтвердила статус епіцентру COVID-19 в Україні

Станом на неділю, 25 жовтня, Харківська область стала епіцентром коронавірусу (COVID-19) в Україні – 660 нових випадків зараження.

Про це повідомляє офіційний портал РНБО. Всього в регіоні зафіксовано 32 772 випадки інфікування.

Крім того за добу на Харківщині від COVID-19 померли шість осіб (всього 493), а одужали – 86 (6 280).

Також підозра на коронавірус виявили у 659 осіб (34 707). Всього в Харківській області хворіє 25 999 пацієнтів.

Відзначимо, що раніше в Харкові, який знаходиться в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, нічні клуби проігнорували карантинні обмеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові під час карантинних обмежень провели студентський бал-маскарад. Поліція відкрила кримінальне провадження.