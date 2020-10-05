Харківщина обійшла регіони України за кількістю нових хворих COVID-19

Харківська область знову опинилася в лідерах за кількістю виявлених випадків коронавірусу – за добу там його діагностували ще у 446 мешканців.

Як видно з даних на сайті РНБО, регіон помітно виділяється на фоні інших в Україні за щоденним приростом інфікованих. На цьому під час брифінгу 5 жовтня наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, минулої доби лише в одному Харкові діагноз COVID-19 підтвердили у 285 осіб. Так, загальна кількість виявлених випадків хвороби в регіоні досягла 20 964.

Окрім Харківщини, до лідерів за найбільшою кількістю нових випадків коронавірусу потрапили Київ – 286, Сумська область – 282, Донецька – 226 і Дніпропетровська – 206.

Харківщина вибилася в лідери за добовим приростом випадків інфікування COVID-19. РНБО

Зауважимо, що у Харкові та області за попередню добу не зафіксували жодної смерті від COVID-19 (загалом 369 осіб уже померли від хвороби). Водночас, станом на 5 жовтня, 31 пацієнт одужав після коронавірусу, тоді як за весь час пандемії 4564 осіб побороли інфекцію.

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