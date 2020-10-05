Харківщина обійшла регіони України за кількістю нових хворих COVID-19
В одному Харкові додалося ще 285 інфікованих, решта 161 – в області
За останню добу в регіоні не було зафіксовано жодної смерті від коронавірусу
За весь час пандемії на Харківщині діагностували більш ніж 20,9 тис. випадків хвороби
Харківська область знову опинилася в лідерах за кількістю виявлених випадків коронавірусу – за добу там його діагностували ще у 446 мешканців.
Як видно з даних на сайті РНБО, регіон помітно виділяється на фоні інших в Україні за щоденним приростом інфікованих. На цьому під час брифінгу 5 жовтня наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, минулої доби лише в одному Харкові діагноз COVID-19 підтвердили у 285 осіб. Так, загальна кількість виявлених випадків хвороби в регіоні досягла 20 964.
Окрім Харківщини, до лідерів за найбільшою кількістю нових випадків коронавірусу потрапили Київ – 286, Сумська область – 282, Донецька – 226 і Дніпропетровська – 206.
Зауважимо, що у Харкові та області за попередню добу не зафіксували жодної смерті від COVID-19 (загалом 369 осіб уже померли від хвороби). Водночас, станом на 5 жовтня, 31 пацієнт одужав після коронавірусу, тоді як за весь час пандемії 4564 осіб побороли інфекцію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок 5 жовтня в Україні офіційно підтверджено 230 233 випадки коронавірусної інфекції, з яких 3771 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли 4430 осіб, а 101 252 пацієнти повністю побороли хворобу.
Глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що Україна поки не йтиме шляхом Ізраїлю і не вводитиме повторно повний локдаун через пандемію коронавірусу.