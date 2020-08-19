Харківщина й Київ вибилися в лідери щодо COVID-19: кількість нових хворих перевищила 200 осіб

В Україні, яка побила абсолютний рекорд щодо добового приросту випадків коронавірусу, змістилися центри поширення цієї хвороби. Окрім традиційно столиці країни, в лідери вибилася ще й Харківщина.

Про це свідчать дані сайту РНБО, на цьому під час брифінгу 19 серпня наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за минулу добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксовано у Харківській області – 247, місті Києві – 215, Львівській – 188, Івано-Франківській – 163, Чернівецькій – 154, Рівненській – 125, Одеській – 123 та Закарпатській областях – 117.

"Ви бачите, що COVID-19 набирає обертів, ми наближуємося до 2000 хворих на добу. Звичайно, всі можливості медицини нині працюють на надання допомоги нашим хворим. Але дуже важливо, щоб ми не допускали цього захворювання. Це можливо досягнути дотриманням встановлених правилам. Насамперед це відповідальність перед собою і власним здоров’ям", – зазначив міністр, підкресливши, що саме так ризик інфікування суттєво знижуватиметься.

Регіони-лідери України за кількістю виявлених випадків COVID-19 за 18 серпня (covid19.rnbo.gov.ua)

Степанов також підкреслив, що окрім цього, в Україні нині встановлено й абсолютний рекорд щодо кількості госпіталізованих осіб за добу – за 18 серпня до лікарень потрапило 463 інфікованих коронавірусом.

Додамо, що серед вказаних регіонів-лідерів за кількістю нових інфікувань COVID-19 у Києві за минулу добу не було зафіксовано жодної смерті від цієї хвороби. Водночас по одному летальному випадку зареєстровано у Львівській та Одеській областях, по три – в Івано-Франківській і Закарпатській, по чотири – в Харківській і Чернівецькій, а також п’ять випадків на Рівненщині.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Натомість ще багатьом пацієнтам у цих областях та столиці вдалося побороти COVID-19:

Рівненська область – 116;

Львівська область – 108;

Закарпатська область – 67;

Івано-Франківська область – 57;

Одеська область – 52;

Чернівецька область – 42;

м. Київ – 29;

Харківська область – 19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан заявив, що епідеміологічна ситуація в столиці та Україні загалом буде погіршуватися, тож очікується зростання захворюваності на COVID-19. За його словами, на покращення чекати не варто.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні офіційно підтверджено 96 403 випадки коронавірусної інфекції. З них 1967 було виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померло 2144 особи, а 49 737 пацієнтів повністю побороли хворобу.