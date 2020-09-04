Харків став епіцентром коронавірусу в Україні: статистика за областями

Карина Бондаренко Суспільство 09:12, 4.09.2020 Оновлено: 09:18, 4.09.2020

За минулу добу, 3 вересня, Харківська область стала лідером за захворюваністю на коронавірус в Україні. В регіоні зафіксували 371 випадок COVID-19.

Слідом у рейтингу виявилися місто Київ, Одеська, Тернопільська, Львівська, Чернівецька та Івано-Франківська області. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Епіцентрами коронавірусу в Україні стали:

  • Харківська область +371 випадок

  • місто Київ +319

  • Одеська область +225

  • Тернопільська область +204

  • Львівська область +196

  • Чернівецька область +162

  • Івано-Франківська область +160

Дані за областями.
РНБО
Карта поширення коронавірусу в Україні.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусної інфекції в Одесі і області. Різке збільшення кількості хворих COVID-19 може стати наслідком масового святкування Дня міста.

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