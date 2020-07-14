Харків пішов під воду через сильну зливу: потонув "Барабашово" і центр міста. Відео потопу
Через сильний дощ у Харкові, який йшов всю ніч і продовжився вранці 14 липня, затопило центральні вулиці міста. Від негоди постраждав найбільший в країні ринок "Барабашово".
Відео потопу опублікували місцеві жителі в соціальних мережах. На кадрах видно, що водії і пішоходи насилу пересуваються по дорогах, в деяких місцях вода досягає рівня капота автомобілів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Зливові каналізації не справляються з такою кількістю опадів, пише "АТН". Багато автівок заглохли і "потонули" у спробах проїхати вулиці.
"У "річки" перетворилися навіть центральні вулиці і проспекти, такі як проспекти Гагаріна, Науки і вулиці Пушкінська і Шевченко", – відзначає видання.
На "Барабашово" затопило ряд торгових павільйонів. Ситуація ускладнюється, коли повз них проїжджають автомобілі і підсилюють потоки води. Торговці обурюються поведінкою водіїв.
"Всі магазини затоплені, товар зіпсований, але підприємці не втрачають оптимізму", – пишуть у соцмережах.
Крім того, у деяких районах Харкова зупинився електротранспорт. Комунальні служби намагаються знайти зливові каналізації під шаром води.
Температура повітря в місті різко опустилася до +17 +20 градусів. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, дощ у Харкові продовжиться до вечора, також можливий град.
Як писав OBOZREVATEL раніше, після зливи в Харкові місцеві жителі плавали на матраці. Кумедне відео опублікували в соціальній мережі.