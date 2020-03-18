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18 березня • оновлено в 09:43
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У Києві, Харкові, Одесі маршрутки забиті, люди без масок: як в Україні порушують карантин. Оновлюється

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У середу, 18 березня, в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті в зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу. У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метрополітен. У всіх населених пунктах ввели заборону на перебування понад 10 осіб у салоні транспортного засобу. Однак ні рішення Кабінету міністрів і міської влади, ні звернення президента Володимира Зеленського не змогли вплинути на людей – на дорогах із самого ранку помітили масу порушень.

Люди продовжили десятками набиватися в маршрутки, тролейбуси і трамваї. Ситуація погіршилася навіть у порівнянні зі звичним режимом, оскільки всі пасажири метро перекочували в інші види транспорту, так само поспішаючи на роботу чи у справах. Більшістьбез медичних масок.

OBOZREVATEL підготував для вас огляд того, що відбувається в містах України, де з самого ранку вже зафіксували тисняву в транспорті (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У Києві, Харкові, Одесі маршрутки забиті, люди без масок

У Києві, Харкові, Одесі маршрутки забиті, люди без масок

Київ

У столиці обмеження з тріском провалилося. Після закриття метро люди шукали будь-які шляхи дістатися на роботу.

У Києві забиті маршрутки, люди – без масок

У Києві забиті маршрутки, люди – без масок

Telegram-канал PavlovskyNEWS

У Києві забиті маршрутки, люди – без масок

У Києві забиті маршрутки, люди – без масок

Telegram-канал PavlovskyNEWS

У Києві забиті маршрутки, люди – без масок

У Києві забиті маршрутки, люди – без масок

У Києві забиті маршрутки, люди – без масок

У Києві забиті маршрутки, люди – без масок

Харків

У соцмережах почали активно виставляти кадри порушень – трамваї і тролейбуси були забиті, а на зупинках навіть о 5 ранку було в рази більше людей, ніж зазвичай.

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

Харків 1654

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

У Харкові влаштували тисняву в транспорті

Скріншот з відео

Одеса

В Одесі також порушили заборону. Кількість людей у транспорті не контролювали. На фото видно, що пасажири навіть вивалювалися з переповнених маршруток.

В Одесі маршрутки переповнені людьми

В Одесі маршрутки переповнені людьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві маршрути метро, яке закрили, продублювали наземним транспортом.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ну так нерабы.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А кто-то думал будет по-другому? На какой планете-то живут вообще? Масок нет, но обязан в маске - это как? "Молчать! Я вас спрашиваю!.."
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Livesey David
Livesey David
Россия скрывает "миллионы" заразившихся, но почему-то всё работает и магазины и кафе и транспорт; Украина "ничего не скрывает", всего-то 14 заразившихся, но уже всё закрыто, как в Италии, даже метро, странно не правда ли? ))
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