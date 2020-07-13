Харків і Запоріжжя "потонули" через потужні зливи. Фото та відео потопу

Запоріжжя та Харків 13 липня накрила сильна злива, у результаті чого багато вулиць міст виявилися затопленими.

У деяких місцях у Запоріжжі вода досягала рівня колін, пише "Вгороде.Запорожье" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Потоп у Запоріжжі фото zp.vgorode.ua

У результаті постраждали пасажири громадського транспорту. Так, під Вознесенівським мостом затопило маршрутку, люди змушені були чекати на рятувальників.

Також дісталося деяким закладам, розташованим в підвальних приміщеннях.

"Дороги сильно затопило на вулиці Шкільній. Машини їдуть дуже повільно, калюжі дуже глибокі. Потоп також на дамбі в районі Пушкіна. В сторону Фестивальній зараз взагалі не проїхати, утворилася величезна пробка. Машини стоять в калюжах і не можуть їхати. Через сильну зливу відключилися світлофори. Недалеко від Анголенка вже сталася ДТП", – зазначає видання.

Також кілька вулиць затопило в Харкові. Як пише "АТН", ливнівки міста не справлялися з такою кількістю опадів і в "річки" перетворилися навіть центральні вулиці: проспекти Гагаріна, Науки і вулиці Пушкінська і Шевченка.

Потоп у Харкові

За словами водіїв, у деяких місцях рівень води доходив до капота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Одеської області 7 липня пройшла злива з грозами, які супроводжувалися градом і шквалистим вітром. Через негоду було пошкоджено будинки й автомобілі.